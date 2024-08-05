Танк времен Великой Отечественной войны установили на постамент в Сорокинском районе

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

Танк времен Великой Отечественной войны установили на постамент в Сорокинском районе. Средства на его выпуск в 40-х годах прошлого века собрали жители села Жидоусово. На это им пришлось потратить 150 тыс. рублей, сообщил глава района Александр Агеев.

"С такой идеей к председателю колхоза Павлу Голубеву тогда обратилась Ефросинья Малахова, руководитель полеводческой бригады в колхозе "Знамя". Она и внесла самую большую сумму — 10 тысяч рублей. Танк выпустил Омский танковый завод. Его действительно отправили на фронт. За самоотверженность люди получили благодарственные телеграммы от Сталина и экипажа танка", - привел исторические факты глава.

Вернуть танк в Сорокинский район удалось 23 июня 2024 г. А установили его на постамент 3 августа. Для жителей муниципального образования он стал символом победы, трудового подвига, патриотизма и силы духа народа.

Глава района выразил благодарность депутату Госдумы России Николаю Брыкину за помощь в восстановлении танка, его доставке и безвозмездной передаче району.