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Танк времен Великой Отечественной войны установили на постамент в Сорокинском районе

Общество, 11:58 05 августа 2024

скриншот видео из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

Танк времен Великой Отечественной войны установили на постамент в Сорокинском районе. Средства на его выпуск в 40-х годах прошлого века собрали жители села Жидоусово. На это им пришлось потратить 150 тыс. рублей, сообщил глава района Александр Агеев.

"С такой идеей к председателю колхоза Павлу Голубеву тогда обратилась Ефросинья Малахова, руководитель полеводческой бригады в колхозе "Знамя". Она и внесла самую большую сумму — 10 тысяч рублей. Танк выпустил Омский танковый завод. Его действительно отправили на фронт. За самоотверженность люди получили благодарственные телеграммы от Сталина и экипажа танка", - привел исторические факты глава.

Вернуть танк в Сорокинский район удалось 23 июня 2024 г. А установили его на постамент 3 августа. Для жителей муниципального образования он стал символом победы, трудового подвига, патриотизма и силы духа народа.

Глава района выразил благодарность депутату Госдумы России Николаю Брыкину за помощь в восстановлении танка, его доставке и безвозмездной передаче району.

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# Великая Отечественная война , памятник , Сорокинский район

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