День светофора: в Тюмени работают 430 регулировщиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

430 светофорных объектов работают в Тюмени. После капитального ремонта на ул. Ленина установили светофоры с дополнительной светодиодной подсветкой. Опоры по всей длине светятся в соответствии с сигналом светофора. Такой же помощник есть и на Московском тракте в районе ТЦ "Колумб", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

На пересечении ул. Фармана Салманова и Заполярной впервые организовали светофорное регулирование движения не только пешеходных переходов, проезжей части, но и велодорожек. Отметим, первый светофор в Тюмени установили ориентировочно в 1960 году на перекрестке улиц Первомайской и Ленина.

Добавим, первый прародитель современного устройства появился 5 августа 1914 году в американском городе Кливленде. Он имел красный и зеленый фонари, при переключении света издавал звуковой сигнал, а руководил прибором полицейский в стеклянной будке.