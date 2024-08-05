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Дореволюционный сейф нашли в доме XIX века в Ялуторовске

Общество, 14:32 05 августа 2024

комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Сейф дореволюционного времени обнаружили специалисты в памятнике архитектуры первой половины XIX века в Ялуторовске. Речь о здании полицейского управления и казначейства (ул. Первомайская, 32).

Находку сделали специалисты при обследовании объекта культурного наследия. На сейфе можно увидеть лейбл фирмы-изготовителя, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

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# памятники архитектуры

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