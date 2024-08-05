Тюменские аэрозоли с горчичным маслом начнут поставлять в ОАЭ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Баллоны с горчичным маслом начнет поставлять ООО "Тюменские аэрозоли" в Объединенные Арабские Эмираты с 2025 г. Вначале необходимо получить сертификаты на халяль, сообщил ИА "Тюменская линия" заместитель генерального директора по производству ООО "Тюменские аэрозоли" Константин Холодилин.

"Мы выпускаем баллоны с нерафинированными маслами: рапсовое, конопляное, подсолнечное, маковое и горчичное. Последнее – с остринкой. Будем проходить сертификацию по халялю. В 2025 году выйдем на рынок Эмиратов", - уточнил он.

Еще один сертификат предстоит получить тюменской компании - международный сертификат по менеджменту ISO. Документы на него подают один раз в три года.

"Многие компании во время тендеров указывают наличие сертификата ISO. Мы будем более конкурентными и в выигрыше по цене", - пояснил Константин Холодилин.

В производственной линейке "Тюменских аэрозолей" насчитывается более 200 наименований продукции. Самый большой спрос на "Ревун" - средство от медведей в радиусе трех километров отпугивания. Его также используют на мероприятиях, он издает звук до 130 децибел.

ООО "Тюменские аэрозоли" осенью 2023 г. вошло в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер". Совместно с компанией "НДТ Рус" выпускает баллоны для неразрушающего контроля.

В рамках программы импортозамещения в цехе "Тюменских аэрозолей" наладили производство тестеров дымовых извещателей пожарных.

Вскоре на территории предприятия откроют новый склад для готовой продукции.

Анжела Лебедева