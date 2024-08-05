Руководитель тюменской компании уклонился от уплаты налогов на 38 млн рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За уклонение от уплаты налогов на 38 млн рублей в Тюмени будут судить директора автотранспортной компании, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия с 2018 по 2022 годы обвиняемый отражал в отчётности фиктивные сведений об оказанных сторонними организациями транспортных услугах.

В ходе расследования уголовного дела на имущество тюменца и его компании был наложен арест в размере недоимки. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.