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Руководитель тюменской компании уклонился от уплаты налогов на 38 млн рублей

Происшествия, 15:38 05 августа 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За уклонение от уплаты налогов на 38 млн рублей в Тюмени будут судить директора автотранспортной компании, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия с 2018 по 2022 годы обвиняемый отражал в отчётности фиктивные сведений об оказанных сторонними организациями транспортных услугах.

В ходе расследования уголовного дела на имущество тюменца и его компании был наложен арест в размере недоимки. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.

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# налоги , суд , уголовное дело

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