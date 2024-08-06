  • 6 августа 20246.08.2024вторник
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер западный

В Тобольске водителя экскаватора осудили за смертельное ДТП

Происшествия, 11:07 06 августа 2024

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

46-летнему тоболяку назначили 3,5 года принудительных работ за смертельное ДТП. Его признали виновным по ст. "Нарушение лицом, управляющим другим механическим средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". В происшествии погибли два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

19 января 2023 года подсудимый на экскаваторе-погрузчике убирал снег на проспекте Дзираева в Тобольске. Находясь поперек правой полосы проезжей части, он не убедился в безопасности маневра и начал движение задним ходом. Мужчина выехал на левую полосу движения, не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю Nissan Cefiro, который двигался по этой полосе. В результате машины столкнулись. Водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте.

Помимо принудительных работ, суд также на 2,5 года лишил виновного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования Тобольского межрайонного прокурора о взыскании в пользу малолетней дочери погибшего водителя и родителей погибшей девушки компенсации морального вреда на общую сумму 3 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДТП , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 06.08.2024В Тобольске водителя экскаватора осудили за смертельное ДТП
10:01 06.08.2024В Тобольске эвакуировали 43 постояльца гостиницы "Ремезов"
09:39 06.08.2024Пьяный подросток на мотоцикле сбил ребёнка в тюменском селе
19:40 05.08.2024Ребенок пострадал в дорожной аварии в Ялуторовске