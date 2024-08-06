В Тобольске водителя экскаватора осудили за смертельное ДТП

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

46-летнему тоболяку назначили 3,5 года принудительных работ за смертельное ДТП. Его признали виновным по ст. "Нарушение лицом, управляющим другим механическим средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". В происшествии погибли два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

19 января 2023 года подсудимый на экскаваторе-погрузчике убирал снег на проспекте Дзираева в Тобольске. Находясь поперек правой полосы проезжей части, он не убедился в безопасности маневра и начал движение задним ходом. Мужчина выехал на левую полосу движения, не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю Nissan Cefiro, который двигался по этой полосе. В результате машины столкнулись. Водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте.

Помимо принудительных работ, суд также на 2,5 года лишил виновного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования Тобольского межрайонного прокурора о взыскании в пользу малолетней дочери погибшего водителя и родителей погибшей девушки компенсации морального вреда на общую сумму 3 млн рублей.