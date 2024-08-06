На участке трассы Тюмень – Ишим – Омск введено реверсивное движение
Общество, 10:56 06 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Реверсивное движение транспорта введено на 172-173 км автодороги Тюмень – Ишим – Омск. Об этом сообщает ФКУ "Уралуправтодор".
Изменение в организации движения вводится в связи с проходящими на проезжей части дорожными работами. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Уточнить актуальную информацию о движении можно по телефону: 8-800-200-63-06.