На участке трассы Тюмень – Ишим – Омск введено реверсивное движение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реверсивное движение транспорта введено на 172-173 км автодороги Тюмень – Ишим – Омск. Об этом сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Изменение в организации движения вводится в связи с проходящими на проезжей части дорожными работами. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Уточнить актуальную информацию о движении можно по телефону: 8-800-200-63-06.