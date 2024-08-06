Дни военно-профессиональной ориентации проведут на выставке трофейной техники в Тюмени

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Дни военно-профессиональной ориентации, концерты и уроки мужества проведут на выставке "Сила V правде – гордость и победа", которую открыли в Тюмени 6 августа.

Об этом рассказал специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"Мы подключаем различные ведомства. Ожидаем много гостей, будем работать до последнего. Будет представлена возможность поступления в образовательные учреждения — в военные и военно-профессиональные", — сказал он.

По мнению руководителя передвижной выставки трофейной техники Максима, экспозиция вызывает большой интерес у тюменцев. Активность проявляют и дети, и взрослые. Они оставляют положительные отзывы, благодарят экскурсоводов — военнослужащих Центрального военного округа.

"Наша выставка — это 14 единиц зарубежной колесной и гусеничной техники. Главный экспонат — танк Abrams. Вся техника была подбита на Авдеевском и Донецком направлениях. Также представлено стрелковое трофейное оружие, захваченное в Сирийской Арабской Республике и на Украине. Одно дело — увидеть такое по телевизору, а здесь можно прикоснуться к тому, что бойцы каждый день видят на фронте", — рассказал руководитель передвижной выставки "Сила V правде — гордость и победа".

Выставка "Сила V правде – гордость и победа" начала работу 5 августа. За первый день ее посетили 18 тыс. 800 человек. Среди посетителей — немало гостей областной столицы. Отметим, 6 августа состоялось торжественное открытие передвижной экспозиции, на которой представлена трофейная техника стран НАТО, подбитая в ходе специальной военной операции.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель Центрального военного округа Иван Метель, это новый рекорд посещаемости. Предыдущий принадлежал Челябинской области. Там за один день на экспозиции побывали более восьми тысяч посетителей.

В Тюмени выставка проработает до 17 августа. Посетить ее можно с 10 до 21 часа. Возрастное ограничение: 0+.

После того как техника проедет по России, ее поместят в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в Верхней Пышме (Свердловская область).

Инна Пахомова