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В Тюменской области в августе усилили контроль на федеральных трассах

Общество, 19:06 06 августа 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Дополнительные противоаварийные меры приняты на федеральных дорогах Тюменской области в августе. Это связано с увеличением трафика движения и рисков ДТП, сообщает Госавтоинспекция региона.

На потенциально опасных участках трасс начнут работать дополнительные наряды ДПС, также в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции.

Сегодня инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции несут службу на 123-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области. Обстановка на участке пока стабильна. Автоинспекторы внимательны к каждому водителю: если видят на лице следы усталости, рекомендуют отдохнуть. Всем без исключения настоятельно советуют не спешить и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий на трассе.

Напомним, в этом году здесь произошло 11 ДТП, два человека погибли, 19 ранены. Минувшим летом рост аварийности был зафиксирован в конце лета, когда жители соседних регионов ездили на рыбалку.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , федеральные трассы

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