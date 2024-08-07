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Черные лесорубы нанесли ущерб лесному фонду на 2,1 млн рублей в июле

Происшествия, 13:53 07 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,1 млн рублей составляет ущерб, который нанесли черные лесорубы лесному фонду Тюменской области в июле. За месяц инспекторы выявили восемь незаконных рубок, на которых нарушители вырубили 178 куб. м древесины, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Места заготовок расположены в Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Сорокинском, Тобольском и Ярковском лесничествах. Наибольший ущерб – 1 млн рублей нанесли исетские черные лесорубы – они заготовили 79,9 куб. м деревьев.

"Материалы по этому факту, а также по другим незаконным рубкам, ущерб от которых превышает пять тысяч рублей, переданы в полицию для возбуждения уголовных дел. По одному факту незаконной лесозаготовки в Викуловском лесничестве, где ущерб менее пяти тысяч рублей, нарушителя привлекли к ответственности. Он оштрафован на три тысячи рублей", - уточнили в департаменте.

Кроме штрафа ему предстоит также компенсировать причиненный лесам ущерб.

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# лесной комплекс , черные лесорубы

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