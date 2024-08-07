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В Сорокинском районе построят универсальный Центр культурного развития до конца 2024 года

Общество, 14:48 07 августа 2024

из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

Центр культурного развития построят в с. Большое Сорокино Сорокинского района до конца года. На первом этаже в нем расположится зрительный зал на 304 места, включая восемь для маломобильных сельчан, студию звукозаписи, зал для хореографии и кабинет для занятий музыкой. А также гримерные, склады декораций и реквизита, мастерские и костюмерные, рассказал глава муниципального образования Александр Агеев.

из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

На втором этаже предусмотрены музейные залы, помещение для проведения торжественной регистрации брака и кабинеты для уроков по вокалу, танцам, занятий кукольным театром и других направлений дополнительного образования.

из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева | Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского района Александра Агеева

Строители благоустроят и прилегающую территорию. В том числе установят детскую и спортивную площадки, сцену с амфитеатром на 450 зрителей, автостоянку.

Сдать в эксплуатацию Центр культурного развития планируют в конце года.

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# культура , Сорокинский район

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