Житель Екатеринбурга делал в Тюмени тайники с героином

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, искавшего что-то в кустах на ул. Пермякова, задержали сотрудники полиции в Тюмени. В присутствии понятых у безработного жителя Екатеринбурга изъяли сверток с героином. Возбуждено уголовное дело

В отделе полиции злоумышленник рассказал, что в одном из мессенджеров ему предложили поработать наркокурьером. Он приехал в Тюмень, чтобы оборудовать восемь тайников с наркотиками.

За день он успел сделать семь закладок. Заложить последнюю ему помешали стражи порядка. Полицейские изъяли все наркотики, которые разложил подозреваемый. Общий вес изъятого около 6 гр.

Екатеринбуржцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.