  • 7 августа 20247.08.2024среда
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

Житель Екатеринбурга делал в Тюмени тайники с героином

Происшествия, 18:19 07 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, искавшего что-то в кустах на ул. Пермякова, задержали сотрудники полиции в Тюмени. В присутствии понятых у безработного жителя Екатеринбурга изъяли сверток с героином. Возбуждено уголовное дело

В отделе полиции злоумышленник рассказал, что в одном из мессенджеров ему предложили поработать наркокурьером. Он приехал в Тюмень, чтобы оборудовать восемь тайников с наркотиками.

За день он успел сделать семь закладок. Заложить последнюю ему помешали стражи порядка. Полицейские изъяли все наркотики, которые разложил подозреваемый. Общий вес изъятого около 6 гр.

Екатеринбуржцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 07.08.2024Житель Екатеринбурга делал в Тюмени тайники с героином
17:34 07.08.2024Житель Тобольска зарезал гостя
16:54 07.08.202412 мигрантам грозит выдворение из России после рейда по рынкам и кафе в Тюмени
13:53 07.08.2024Черные лесорубы нанесли ущерб лесному фонду на 2,1 млн рублей в июле