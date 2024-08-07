Тюменские школьники узнали, как можно помочь бойцам в зоне СВО

| Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области

Встречу на патриотическую тему для десятиклассников лицея № 93 организовал руководитель регионального отделения общественной организации "Офицеры России" Александр Сукаченко.

Мероприятие прошло на площадке Штаба общественной поддержки в Тюменской области. Ребята узнали о гуманитарной миссии в зону СВО, формах поддержки бойцов, посмотрели фото из поездок тюменских активистов на передовую, получили ответы на интересующие вопросы и поделились историями своих родных-участников спецоперации.

Особенно Александр Сукаченко отметил значимость медицинской службы в военно-полевых условиях. "Я считаю этих ребят вдвойне героями. Они выносят бойцов фактически из-под пуль и после делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить им жизнь", - поделился спикер мероприятия.

Напомним, Тюменская область развернула гуманитарную миссию с первых дней СВО. При содействии регионального правительства, администрации Тюмени, депутатов всех уровней, общественных организаций, бизнес-сообщества и неравнодушных горожан на фронт регулярно поставляется современное оборудование, техника, маскировочные сети, окопные свечи, обмундирование для бойцов.