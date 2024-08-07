В Тюмени велопешеходный мост через Туру напомнит дощаник с герба

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Велопешеходный мост через Туру напомнит дощаник с герба Тюмени. Его концепцию утвердили во время публичных обсуждений. Презентовали общественности во время паблик-тока "Тура: лицом к городу" на корабле 7 августа.

"Мы находимся в стадии разработки проекта велопешеходного моста в створе улиц Профсоюзная и 2-я Луговая через Туру вместе со "Страной девелопмент". Концепция моста утверждена по итогам общественных обсуждений, из нескольких вариантов выбрали один от московской компании, которая имеет большой опыт в этом. Мост полностью символизирует элементы дощаника", - уточнил директор "Брусники" в Тюмени Виктор Корчагин.

Специалисты девелоперских компаний после завершения работ по проектированию, передадут его в городскую администрацию.

"Там вопросы другого порядка, безусловно, это бюджет, технология производства с учетом сезонности, русла воды. Будем надеяться, что в понятном для нас горизонте, мост будет реализован. На сегодняшний день видим и понимаем, что это прекрасная концепция. Мост станет еще одной визитной карточкой города", - уверен Корчагин.

Объект для пешеходов и велосипедистов откроет для горожан новые маршруты.

О новых возможностях интеграции реки Тура в городскую жизнь говорили участники паблик-тока. Начало масштабному разговору о вариантах использования ресурсов воды с ее энергетикой, положено. В появлении речных трамвайчиков, пирсов, кафе и ресторанов на воде заинтересованы девелоперы, власть и общественность.

Круглогодичные пристани с водными трамваями запустят по Туре в ближайшей перспективе.

Анжела Лебедева