Леонид Агутин с группой "Эсперанто" выступит в Тюмени на TNF

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Певец, композитор и музыкант Леонид Агутин вместе со своей группой "Эсперанто" выступит в Тюмени. Он стал хедлайнером III Промышленно-энергетического форума TNF.

Участники форума смогут подпевать знакомые многим композиции в первый день, 16 сентября. Напомним, Леонид Агутин участвовал в фестивале "Лето в Тобольском кремле" в 2023 году. Артиста встречали тепло, овациями после каждого трека, исполненного совместно с Тюменским филармоническим оркестром.

Как сообщили организаторы TNF корреспонденту "Тюменской линии", в этот раз концертная программа мероприятия расширена. Запланировано открытие арт-объекта форума, цикл лекций от ведущих экспертов страны.

"В этом году будет концертно-гастрономическое пространство и дегустационная площадка, посвященная русскому вину. TNF ART&WINE объединит эмоции — неповторимые и индивидуальные для каждого. Нюансы сюжета, красок, запаха, вкуса. Впечатления. Площадка объединит экспертов, ценителей вина, владельцев винодельческих хозяйств и гостей, не равнодушных к развитию российского виноделия", - уточнили организаторы.

Всего 800 промышленных и производственных компаний из 60 регионов страны станут участниками III Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени 16-19 сентября. Количество гостей достигнет 12 тыс. человек, что примерно на 2 тыс. больше, чем в прошлом году.

Программа доступна по ссылке.

Анжела Лебедева