  • 8 августа 20248.08.2024четверг
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер северный

Остановочный павильон в Тюмени упал на пожилую женщину

Происшествия, 13:24 08 августа 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уголовное дело возбуждено в Тюмени после падения остановочного павильона на пожилую женщину на ул. Олимпийской 5 августа.

По версии следствия, при замене теплосетей на ул. Олимпийской сотрудники подрядной организации перенесли остановочный комплекс. На новом месте он был плохо закреплен и сильный порыв ветра опрокинул конструкцию на стоявшую рядом 61-летнюю женщину.

С травмами пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей сейчас оказывается необходимая помощь, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Место происшествия осмотрел следователь, допрошены свидетели. В настоящее время следствие устанавливает подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# остановки , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:24 08.08.2024Остановочный павильон в Тюмени упал на пожилую женщину
11:12 08.08.2024Дачный дом сгорел в СНТ "Мичуринец-2" под Тюменью
10:49 08.08.2024Пьяного таксиста под Тюменью остановил столб
10:05 08.08.2024Двое детей пострадали в ДТП на улице Мелиораторов в Тюмени