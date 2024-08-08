Остановочный павильон в Тюмени упал на пожилую женщину

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уголовное дело возбуждено в Тюмени после падения остановочного павильона на пожилую женщину на ул. Олимпийской 5 августа.

По версии следствия, при замене теплосетей на ул. Олимпийской сотрудники подрядной организации перенесли остановочный комплекс. На новом месте он был плохо закреплен и сильный порыв ветра опрокинул конструкцию на стоявшую рядом 61-летнюю женщину.

С травмами пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей сейчас оказывается необходимая помощь, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Место происшествия осмотрел следователь, допрошены свидетели. В настоящее время следствие устанавливает подлежащих привлечению к уголовной ответственности.