Тюменцам презентовали рекреационно-транспортный каркас города с включением Туры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рекреационно-транспортный каркас Тюмени презентовали общественности, девелоперам, журналистам во время паблик-тока "Тура: лицом к городу" на корабле 7 августа. В основе идеи – создание маршрутов, которые объединят город с рекой.

"Рекреационно-транспортный каркас Тюмени – это большая, сложная работа. Каким бы он не сложился, в любом случае повлечет за собой положительный эффект. Это нужно осознать и заложить в перспективу 10-15 лет. Тюмень динамично развивается, мы видим, как ежегодно прирастает большими микрорайонами, в большей степени по внешним границам. Неоднократно говорили о Тюменской агломерации, поэтому не можем к этому подойти не подготовленными", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор компании "Брусника" в Тюмени Виктор Корчагин.

По заказу девелоперской компании специалисты Обь-Иртышского пароходства подготовили анализ состояния русла реки. Туре присвоен пятый класс пароходства. Она сохранит свою транспортную способность еще не один десяток лет. По ней может передвигаться как общественный транспорт, так и грузовой. Последний, к слову, важен для застройщиков.

"Многие используют автомобильный транспорт для перевозки стройматериалов. По реке это делать намного дешевле. Нужно найти решение транспорта, который можно будет использовать круглогодично", - уверен Корчагин.

Главный архитектор центра стратегического развития "Сибирь" Дмитрий Селивохин уверен, что река – жидкое золото города. В Тюмени уже есть несколько проектов, в которых это золото используют не как отягощающий элемент.

"Межвузовский кампус интегрирован в речную систему сильно, и это одна из первых практик, где озерная система используется в полной мере: выход на воду. Это сложное, дорогостоящее мероприятие по созданию в городе крупнейшей купальной зоны. Есть проекты застройщиков, в которых река является частью мастер-плана. Водные каналы будут проникать внутрь жилой застройки. Это сложно и интересно, но это правильный подход, если мы хотим начинать пользоваться рекой", - считает Дмитрий.

Река Тура на протяжении 438 лет в Тюмени пережила три парадигмы: становление города – XVI-XVII века; развитие купечества, транспортный хаб – XVIII-XIX века, XX век – индустриализация. Четвертая парадигма до сих не сформулирована, констатирует заместитель главы города Владимир Третьяков.

"Задача власти – сформулировать концепцию роли реки в ткани города. Для этого есть три переменные: архитектурная часть реки, рекреационная функция и интеграция реки в транспортную инфраструктуру. Берем это все в работу. Совместными усилиями у нас это получится", - заверил Третьяков.

Рекреационно-транспортный каркас города призван внести коррективы в Генеральный план Тюмени, который составлен до 2040 года. Это необходимо делать еще и с учетом того, что через некоторое время город станет миллионником.

"Будущее Тюмени связано с тем, что река Тура экзистенциально должна проводить энергию. В ближайшие пять лет должны произойти позитивные изменения – это общая цель архитекторов, застройщиков, общественности", - подчеркнул главный архитектор центра "Сибирь" Дмитрий Селивохин.

Участники публичного обсуждения получили возможность напрямую узнать от экспертов, каким они видят будущее города через призму речной артерии. Им также представили проект пешеходного моста – напоминание дощаника с герба Тюмени. И поделились, что реку можно использовать круглый год.

Анжела Лебедева