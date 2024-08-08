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Тюменцам презентовали рекреационно-транспортный каркас города с включением Туры

Экономика, 18:10 08 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рекреационно-транспортный каркас Тюмени презентовали общественности, девелоперам, журналистам во время паблик-тока "Тура: лицом к городу" на корабле 7 августа. В основе идеи – создание маршрутов, которые объединят город с рекой.

"Рекреационно-транспортный каркас Тюмени – это большая, сложная работа. Каким бы он не сложился, в любом случае повлечет за собой положительный эффект. Это нужно осознать и заложить в перспективу 10-15 лет. Тюмень динамично развивается, мы видим, как ежегодно прирастает большими микрорайонами, в большей степени по внешним границам. Неоднократно говорили о Тюменской агломерации, поэтому не можем к этому подойти не подготовленными", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор компании "Брусника" в Тюмени Виктор Корчагин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По заказу девелоперской компании специалисты Обь-Иртышского пароходства подготовили анализ состояния русла реки. Туре присвоен пятый класс пароходства. Она сохранит свою транспортную способность еще не один десяток лет. По ней может передвигаться как общественный транспорт, так и грузовой. Последний, к слову, важен для застройщиков.

"Многие используют автомобильный транспорт для перевозки стройматериалов. По реке это делать намного дешевле. Нужно найти решение транспорта, который можно будет использовать круглогодично", - уверен Корчагин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Главный архитектор центра стратегического развития "Сибирь" Дмитрий Селивохин уверен, что река – жидкое золото города. В Тюмени уже есть несколько проектов, в которых это золото используют не как отягощающий элемент.

"Межвузовский кампус интегрирован в речную систему сильно, и это одна из первых практик, где озерная система используется в полной мере: выход на воду. Это сложное, дорогостоящее мероприятие по созданию в городе крупнейшей купальной зоны. Есть проекты застройщиков, в которых река является частью мастер-плана. Водные каналы будут проникать внутрь жилой застройки. Это сложно и интересно, но это правильный подход, если мы хотим начинать пользоваться рекой", - считает Дмитрий.

Река Тура на протяжении 438 лет в Тюмени пережила три парадигмы: становление города – XVI-XVII века; развитие купечества, транспортный хаб – XVIII-XIX века, XX век – индустриализация. Четвертая парадигма до сих не сформулирована, констатирует заместитель главы города Владимир Третьяков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Задача власти – сформулировать концепцию роли реки в ткани города. Для этого есть три переменные: архитектурная часть реки, рекреационная функция и интеграция реки в транспортную инфраструктуру. Берем это все в работу. Совместными усилиями у нас это получится", - заверил Третьяков.

Рекреационно-транспортный каркас города призван внести коррективы в Генеральный план Тюмени, который составлен до 2040 года. Это необходимо делать еще и с учетом того, что через некоторое время город станет миллионником.

"Будущее Тюмени связано с тем, что река Тура экзистенциально должна проводить энергию. В ближайшие пять лет должны произойти позитивные изменения – это общая цель архитекторов, застройщиков, общественности", - подчеркнул главный архитектор центра "Сибирь" Дмитрий Селивохин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Участники публичного обсуждения получили возможность напрямую узнать от экспертов, каким они видят будущее города через призму речной артерии. Им также представили проект пешеходного моста – напоминание дощаника с герба Тюмени. И поделились, что реку можно использовать круглый год.

Анжела Лебедева

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# архитектура , Брусника , Владимир Третьяков , публичные обсуждения , река Тура

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