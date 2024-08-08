В Тюмени к ответственности привлекли 48 велосипедистов и людей на самокатах
48 велосипедистов и электросамокатчиков привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД в Тюмени 8 августа.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все нарушители не спешились перед пешеходными переходами и проехали по "зебре" на велосипедах и элекстросамокатах.
“Это тюменцы разного возраста и пола. На улице 50 лет Октября оштрафован за проезд пешеходного перехода 40-летний велосипедист, на улице Щербакова, 104 двое тюменцев на электросамокатах: 29-летняя девушка и 23-летний молодой человек”, – добавили в Госавтоинспекции.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись, является основной причиной ДТП с велосипедистами и людьми на СИМ.