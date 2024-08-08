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В Тюмени к ответственности привлекли 48 велосипедистов и людей на самокатах

Общество, 18:07 08 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

48 велосипедистов и электросамокатчиков привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД в Тюмени 8 августа.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все нарушители не спешились перед пешеходными переходами и проехали по "зебре" на велосипедах и элекстросамокатах.

“Это тюменцы разного возраста и пола. На улице 50 лет Октября оштрафован за проезд пешеходного перехода 40-летний велосипедист, на улице Щербакова, 104 двое тюменцев на электросамокатах: 29-летняя девушка и 23-летний молодой человек”, – добавили в Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись, является основной причиной ДТП с велосипедистами и людьми на СИМ.

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# велосипедисты , Госавтоинспекция Тюменской области , электросамокаты

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