На выставке трофейной техники пройдет “Урок мужества” с ветеранами СВО

| Фото: из Telegram-канала Владимира Сбитнева | Фото: из Telegram-канала Владимира Сбитнева

"Урок мужества" с ветеранами специальной военной операции проведут молодогвардейцы на территории выставки "Сила V правде — гордость и победа" в Тюмени 9 августа. Начало – в 19 часов.

Об этом в Telegram-канале написал федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

10 августа в 15 часов здесь же начнется патриотический квартирник. Прочитать стихотворение или спеть песню о Родине может любой желающий. Необходимо записаться.

Отметим, на территории передвижной выставки трофейной техники НАТО, которая работает на ул. Максима Горького, открыт шатер “Молодой гвардии” и “Единой России”. В этой локации проводят мероприятия для детей и семей. 7 августа состоялись соревнования в бронежилете и каске — "Почувствуй силу солдата". Участникам предстояло отжиматься, прыгать на месте и бегать на 100 м.

Возрастное ограничение: 12+.