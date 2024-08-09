Тюменская команда “Аванпост” – победитель всероссийских юнармейских игр

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Итоги Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр "Без права на ошибку" подвели в Тюмени. Первое место завоевала тюменская команда "Аванпост".

Второе место присудили команде "Поисковик" Дома Юнармии Тюменской области. Третье досталось команде Заводоуковского городского округа.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, в соревнованиях приняли участие более 100 ребят из Омской, Курганской и Тюменской областей.

Судьями на этапах состязаний выступили участники СВО из Тюменской региональной общественной организации "Медведь. Честь и достоинство".