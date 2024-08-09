Очередную партию тактического оборудования отправили тюменцы в зону СВО

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Квадрокоптеры, системы радиоэлектронной борьбы, тепловизионные прицелы, рации с шифрованием канала, дальномеры, анализаторы частот, обнаружители дронов, активные наушники передали тюменцы землякам-участникам СВО.

Оборудование приобретено благодаря региональной акции "100 миллионов для Победы". Средства на покупку собрали активисты первичных отделений "Единой России".

"В адрес партии регулярно приходят заявки от тюменских военных, самой востребованной техникой сейчас являются квадрокоптеры и системы РЭБ. Первички откликнулись на просьбы бойцов и собрали средства на покупку нужных приборов", - рассказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Доставит оборудование в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России". "Эта техника будет использоваться на всех направлениях, где сейчас ведутся бои. Без преувеличения могу сказать — современное оборудование спасает нашим ребятам жизнь. Например, обнаружитель дронов способен с земли уловить вражеский беспилотник и дает время среагировать", - рассказал руководитель регионального отделения организации Александр Сукаченко.

Внести свою лепту в общее дело и помочь фронту могут все желающие. Принять участие в акции "100 миллионов для Победы" можно по реквизитам или QR-коду, указанному на сайте тюменьдляпобеды.рф. Здесь же можно узнать, на что расходуются средства.

До 17 августа в Тюмени проходит выставка "Сила V правде - гордость и победа". Волонтеры партии рассказывают всем желающим об акции и демонстрируют оборудование, приобретенное неравнодушными земляками для фронта.