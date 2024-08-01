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Тюменских студентов зовут в новый проект ВТБ

Общество, 09:45 10 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Банк открыл регистрацию на всероссийский образовательный курс ВТБ Лига, прием заявок продлится до 6 сентября. Курс создан для поддержки и мотивации студентов и недавних выпускников вузов и ссузов, победители получат возможность пройти ускоренный отбор в команду сети банка.

ВТБ Лига проводится впервые в формате образовательного онлайн-курса из 8 мастер-классов от ведущих федеральных экспертов банка ВТБ, среди них и тюменский спикер Дарья Скаридова. После каждого мастер-класса участникам будут доступны задания, за выполнение которых начисляются баллы. Победители в каждом федеральном округе получат ценные призы. Всем участникам курса будут выданы сертификаты, которые смогут дополнить их портфолио, а отличившихся участников пригласят на работу в отделения сети банка.

К участию приглашаются студенты, обучающиеся на последнем курсе, а также выпускники ссузов и вузов по специальностям: экономика, финансы, банки и банковское дело, менеджмент, по всем федеральным округам Российской Федерации. Старт курса ВТБ Лига запланирован на 12 сентября, а финал состоится в середине октября.

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# ВТБ , студенты

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