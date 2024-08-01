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ФК "Тюмень" проведёт в августе два домашних матча

Спорт, 11:15 10 августа 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Два домашних матча проведёт в августе в рамках Мелбет-первой лиги футбольный клуб "Тюмень", в том числе, сыграет с лидером таблицы - тульским "Арсеналом".

Первый матч состоится 11 августа, соперником тюменцев выступит их сосед по турнирной таблице - клуб "Ротор" из Волгограда, сейчас он на 11 месте, "Тюмень" — на 12.

23 августа "Тюмень" будет встречать тульский "Арсенал", который убедительно лидирует в турнирной таблице с 12 очками и не допустил ни одного поражения с начала сезона.

2 августа футболисты "Тюмени" в своём последнем матче сыграли в гостях вничью с "Уфой". Еще одна выездная встреча пройдет 18 августа с "Черноморцем" в Новороссийске, пишет Вслух.ру.

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