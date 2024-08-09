Тюменцы могут присоединиться к поездке в приют "Лучший друг"

| Фото: сообщество "Приют ''Лучший друг'' во ВКонтакте | Фото: сообщество "Приют ''Лучший друг'' во ВКонтакте

Тюменское студенческое экологическое объединение 5R ТюмГУ организует поездку в приют "Лучший друг" 10 августа. Присоединиться к команде может любой желающий.

Сейчас зарегистрировались 10 человек, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель студенческого экологического объединения 5R Ярослава Стрельцова.

"Такие поездки необходимы, так как в приютах находится большое количество собак и кошек, а еще много клеток, которые нужно чистить. Сотрудников же не так много, и они не могут поухаживать за всеми и почистить клетки. Именно поэтому так важна помощь волонтёров", - добавила она.

В планах – убрать в клетках и выгулять подопечных приюта, поэтому необходимо взять одежду, которую не жалко испачкать. Также можно приобрести необходимый для животных корм и лекарства. Например, говяжью обрезь, овощи, эконом фарш, кисломолочные продукты, капли от клещей и блох, витамины, древесный наполнитель. Полный список опубликован в группе "Лучший друг".

Сбор участников в 13 часов на ул. Красина 19. Чтобы присоединиться, необходимо вступить в чат по ссылке во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 12+

Виктория Макарова