Тюменским полицейским вручили ордена Мужества

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские полицейские, которые участвовали в отражении нападения вооруженных преступников на территории Дагестана, награждены орденами Мужества. Торжественная церемония состоялась в региональном управлении МВД России, сообщает инфоцентр правительства.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских вручила боевую награду лейтенанту полиции Юрию Лучникову и передала орден Мужества родственникам погибшего лейтенанта полиции Виталия Мезенцева. Лейтенант полиции Дмитрий Росляков в настоящий момент проходит лечение в медицинском учреждении.

"Жители Тюменской области достойно выполняют служебный долг на всех рубежах, которые доверит им Родина. Наши земляки готовы подставить плечо товарищу и закрыть грудью мирных граждан", – подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Мужество и отвагу тюменских полицейских отметил в своем выступлении участвовавший в церемонии секретарь Совета безопасности Республики Дагестан, Герой Российской Федерации Магомед Баачилов.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Представитель МВД по Республике Дагестан подполковник Магомед Садиков сообщил, что имя лейтенанта полиции Виталия Мезенцева будет занесено на Мемориал памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, который находится в Махачкале.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участники торжественной церемонии возложили цветы к Мемориалу памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной войны и мирное время у здания УМВД России по Тюменской области.