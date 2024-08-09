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Евгений Гараничев принял участие в сборе гумпомощи пострадавшим жителям Курской области

Общество, 20:17 09 августа 2024

Штаб общественной поддержки "Единой России" | Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России"

Призер зимних Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев принял участие в сборе гумпомощи пострадавшим жителям Курской области. Он внес посильный вклад в формирование груза в Штабе общественной поддержки "Единой России" Тюменской области.

Уже второй день неравнодушные жители региона приносят предметы первой необходимости, который очень нужны пострадавшим жителям Курской области, отметили в Штабе. Его активисты также поблагодарили депутата думы Чикчинского муниципального образования Екатерину Мадьярову, членов Общественной молодёжной палаты при Тюменской облдуме, сотрудников Нижнеобского терруправления Росрыболовства, активистов первичных отделений "Единой России" и многих других активных граждан.

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Напомним, пункт сбора гуманитарной помощи в Штабе общественной поддержки "Единой России" работает ежедневно с 8 час. утра до 20 час. вечера по адресу Тюмень, ул. Водопроводная, 36/3.

Со списком необходимых вещей можно ознакомиться здесь.

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# гуманитарная помощь , Штаб общественной поддержки

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