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Тюменец Иван Зарубин отправился в экспедицию на Северный полюс

Общество, 20:46 09 августа 2024

Олег Питаленко, Атомфлот | Фото: Олег Питаленко, Атомфлот

Мастер года-2023 из Тюменской области Иван Зарубин отправился на Северный полюс. 9 августа экспедиция "Ледокол знаний" вышел по маршруту из Мурманска, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В экспедиции участвуют талантливые школьники и педагоги – победители конкурсов и проектов. Всех ждет насыщенная образовательная программа с лекциями и мастер-классами. На борту атомного ледокола будет сниматься цикл лекций "Самый северный лекторий" и документальный реалити-сериал.

К Северному полюсу "Ледокол знаний-2024" прибудет ориентировочно 17 августа.

Напомним, ранее тюменец Иван Зарубин поделился впечатлениями от запуска ракеты "Союз-2-1б".

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# педагоги , ученые , экспедиция

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