Тюменец пошёл за покупками с чужой банковской картой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, отправившегося за покупками с чужой банковской картой, задержали сотрудники полиции. Ущерб составил четыре тысячи рублей, возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратилась женщина 1986 года рождения. Она сообщила, что потеряла банковскую карту. Спустя время на телефон стали поступать сообщения о списании денежных средств.

Сотрудники уголовного розыска установили, что картой потерпевшей пользовался мужчина, приобретая товары в одном из магазинов областного центра.

Установив подозреваемого, оперативники задержали его и доставили в полицию. Ранее судимый гражданин 1987 года рождения признался в содеянном.

Он пояснил, что нашёл карту. Зная, что совершать покупки до тысячи рублей он может без пин-кода, злоумышленник приобрел в магазинах продукты питания и спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.