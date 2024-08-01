  • 10 августа 202410.08.2024суббота
  • USD87,9920
    EUR95,1844
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменец пошёл за покупками с чужой банковской картой

Происшествия, 16:43 10 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, отправившегося за покупками с чужой банковской картой, задержали сотрудники полиции. Ущерб составил четыре тысячи рублей, возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратилась женщина 1986 года рождения. Она сообщила, что потеряла банковскую карту. Спустя время на телефон стали поступать сообщения о списании денежных средств.

Сотрудники уголовного розыска установили, что картой потерпевшей пользовался мужчина, приобретая товары в одном из магазинов областного центра.

Установив подозреваемого, оперативники задержали его и доставили в полицию. Ранее судимый гражданин 1987 года рождения признался в содеянном.

Он пояснил, что нашёл карту. Зная, что совершать покупки до тысячи рублей он может без пин-кода, злоумышленник приобрел в магазинах продукты питания и спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 10.08.2024Свердловчанка обманом похитила телефон у пенсионерки в Тюмени
16:43 10.08.2024Тюменец пошёл за покупками с чужой банковской картой
14:36 10.08.2024Подозрительный предмет обнаружен в одном из районов Тобольска
14:03 10.08.2024Мальчик упал с мотоблока и получил травмы в селе Исетское