Девять человек выиграли гранты Росмолодежи в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять человек получили гранты конкурса Росмолодежи, итоги которого подвели на закрытии фестиваля "Морфология улиц" в Тюмени 10 августа. Денежные средства выиграли ребята из Тюменской, Курганской, Челябинской областей и ЛНР.

"Всегда готовы вас поддержать, помочь сделать ваши идеи еще ярче и лучше. Неважно какой исход конкурса, вы всегда для меня победители. Мечтайте, будьте амбициозными и не останавливайтесь на достигнутом", - сказала руководитель бренда "Моя территория" и грантового конкурса "Росмолодежь.Гранты" в рамках фестиваля "Морфология улиц" Ирина Мустыгина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Из Тюменской области 599 тыс. рублей выиграл Дмитрий Шкипор на инклюзивную реабилитационную программу для молодежи с РАС "Спорт за столом", 550 тыс. рублей дали Федору Маслову на "Семьи наших деревень", 337 тыс. рублей Дарье Новиковой на реализацию проекта "В гостях у книжного "Никто не спит": "Nizina fest — фестиваль зинов и фотокниг". Валерия Агеева получила 550 тыс. рублей на проект по спортивному просвещению подростков групп риска и организации их досуговой занятости "Отряд на колесах". Также 176 тыс. рублей выиграла Анна Новосельцева на образовательную лабораторию "Креативный код" и Роман Дробунин на "Маленькие истории в валенках". Его сумма гранта составила 320 тыс. рублей.

"Мы создадим туристические места в Ишиме, чтобы увеличить туристическую привлекательность. Будут размещены маленькие человечки, а именно минитуты в разных частях города. Они расскажут о том месте, где стоят на двух языках — зумерском и бумерском. Стартуем уже в ноябре", — поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Роман Дробунин.

Напомним, конкурс проходил в рамках паблик-арт фестиваля "Морфология улиц". Свои инициативы экспертам представили около 60 человек.

Виктория Макарова