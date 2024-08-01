Ишимские стоматологи помогли пациентке с мукоромикозом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи помогли жительнице Ишима справиться с серьезными последствиями перенесенного коронавируса. Долгое время пациентке мешали затрудненное носовое дыхание и постоянные выделения из носа.

В 2021 году женщину в экстренном порядке госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ № 2 в Тюмени. Медики диагностировали у нее мукоромикоз с поражением гайморовых пазух, орбит, костей лицевого скелета. В народе это заболевание называют "черной плесенью", поскольку мукоромикоз, как и плесень, крайне быстро распространяется по смежным тканям, разрушая их

Пациентке провели резекцию черепно-глазнично-лицевого комплекса справа, резекционную трепанацию лобной кости черепа. Дальше был долгий период реабилитации. Как вспоминает женщина, она не могла полноценно говорить, питаться.

В этом году она обратилась в стоматологическую поликлинику Областной больницы № 4. Лечащий врач-стоматолог-ортопед составил план лечения, выполнил протезирование съемными конструкциями. Сейчас женщина может жить полноценной жизнью, сообщили в пресс-службе медучреждения.