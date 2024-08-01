  • 11 августа 202411.08.2024воскресенье
  • USD87,9920
    EUR95,1844
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

Ишимские стоматологи помогли пациентке с мукоромикозом

Общество, 09:51 11 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи помогли жительнице Ишима справиться с серьезными последствиями перенесенного коронавируса. Долгое время пациентке мешали затрудненное носовое дыхание и постоянные выделения из носа.

В 2021 году женщину в экстренном порядке госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ № 2 в Тюмени. Медики диагностировали у нее мукоромикоз с поражением гайморовых пазух, орбит, костей лицевого скелета. В народе это заболевание называют "черной плесенью", поскольку мукоромикоз, как и плесень, крайне быстро распространяется по смежным тканям, разрушая их

Пациентке провели резекцию черепно-глазнично-лицевого комплекса справа, резекционную трепанацию лобной кости черепа. Дальше был долгий период реабилитации. Как вспоминает женщина, она не могла полноценно говорить, питаться.

В этом году она обратилась в стоматологическую поликлинику Областной больницы № 4. Лечащий врач-стоматолог-ортопед составил план лечения, выполнил протезирование съемными конструкциями. Сейчас женщина может жить полноценной жизнью, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# медики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 11.08.2024Тюменских студентов творческих направлений приглашают на форум "Истоки"
11:22 11.08.2024Книги о Тюменской области представлены на выставке к 80-летию региона
11:02 11.08.2024Тюменские допризывники умеют управлять беспилотниками и проводить спасательные работы
10:31 11.08.2024Как избавиться от слизней на дачном участке, рассказали агрономы