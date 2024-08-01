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Тюменцев приглашают на встречу с поэтом Владимиром Молдовановым

Общество, 15:35 11 августа 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Творческая встреча с тюменским поэтом Владимиром Молдовановым пройдет в библиотека № 8 имени Чехова (ул. Северная, 2, корпус 1) 14 августа в 12 часов. Мероприятие состоится в рамках культурно-просветительского проекта "Литературные среды".

Владимир Молдованов — дипломант Всероссийского поэтического конкурса "Отцовский след" и V Всероссийского конкурса стихов и рассказов о животных "РяДом-2022", лауреат "детской" номинации Поэтического конкурса "Ода огороду" и номинации "Поэзия. Стихи для детей" открытого поэтического конкурса-фестиваля "Литературные Старки — 2022".

Проект "Литературные среды" реализуют Централизованная библиотечная система города Тюмени и Тюменское региональное отделение Союза писателей России.

Возрастное ограничение: 12+.

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