Тюменцев приглашают на встречу с поэтом Владимиром Молдовановым
Творческая встреча с тюменским поэтом Владимиром Молдовановым пройдет в библиотека № 8 имени Чехова (ул. Северная, 2, корпус 1) 14 августа в 12 часов. Мероприятие состоится в рамках культурно-просветительского проекта "Литературные среды".
Владимир Молдованов — дипломант Всероссийского поэтического конкурса "Отцовский след" и V Всероссийского конкурса стихов и рассказов о животных "РяДом-2022", лауреат "детской" номинации Поэтического конкурса "Ода огороду" и номинации "Поэзия. Стихи для детей" открытого поэтического конкурса-фестиваля "Литературные Старки — 2022".
Проект "Литературные среды" реализуют Централизованная библиотечная система города Тюмени и Тюменское региональное отделение Союза писателей России.
Возрастное ограничение: 12+.