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Узнать об отдыхе в Челябинской области можно на тюменской набережной

Общество, 14:00 11 августа 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Туристско-информационный центр Челябинской области работает на набережной реки Туры, напротив туристско-информационного центра Visit Tyumen (ул. 25 Октября, 23а).

Здесь тюменцы могут подобрать варианты отпуска, пройти онлайн-квест, посетить уличные лектории, получить индивидуальные консультации по путешествиям, а также поучаствовать в викторине с розыгрышем уникальных сувениров, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

11 и 12 августа посетить туристско-информационный центр можно с 11 до 20 часов, 13 августа — с 11 до 13 часов.

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# туризм , Челябинская область

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