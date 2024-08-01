75 тыс. тюменцев уведомят об имущественных налогах через госуслуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уведомления об имущественных налогах отправят тюменцам в сентябре, 75 тыс. налогоплательщиков получат их через госуслуги, пишет Вслух.ру.

Тюменцам предстоит заплатить имущественные налоги за квартиры, дома, транспорт, земельные участки, гаражи, которые были в собственности в 2023 году. Сделать это необходимо до 2 декабря 2024 года.

Оперативно получить сводные уведомления можно в режиме онлайн через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС.