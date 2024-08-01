69 техногенных пожаров произошло в Тюменской области в выходные
Происшествия, 11:54 12 августа 2024
69 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за неделю, с 5 по 12 августа.
Как сообщили в пресс-служба МЧС России по Тюменской области, на пожарах спасено два человека, один травмирован, еще двое – эвакуированы.
За неделю спасатели привлекались к ликвидации 49 ДТП, оказана помощь 34 жителям Тюменской области.
Жителей региона просят быть внимательнее и соблюдать правила пожарной безопасности.