69 техногенных пожаров произошло в Тюменской области в выходные

69 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за неделю, с 5 по 12 августа.

Как сообщили в пресс-служба МЧС России по Тюменской области, на пожарах спасено два человека, один травмирован, еще двое – эвакуированы.

За неделю спасатели привлекались к ликвидации 49 ДТП, оказана помощь 34 жителям Тюменской области.

Жителей региона просят быть внимательнее и соблюдать правила пожарной безопасности.