Выставка трофейной техники НАТО в Тюмени побила очередной рекорд посещаемости

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 120 тыс. человек посетили выставку "Сила V правде - гордость и победа" в Тюмени за первую неделю ее работы. Среди гостей экспозиции трофейной техники НАТО, захваченной группировкой "Центр" на СВО, жители регионов Уральского федерального округа, Донбасса, Омской и Томской областей.

Очередной рекорд посещаемости был установлен 11 августа, когда за день выставку посетили 22 тыс. 158 человек, сообщает пресс-служба полпредства УФО.

Видео: телеграм-канал UrFO_INFO

Это единственная в России передвижная выставка трофеев, создана при поддержке полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева. Экспозиция будет работать в Тюмени до 17 августа.