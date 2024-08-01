В Тюменской области 12 тыс. 963 жителя пострадали от укусов клещей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 тыс. 963 жителя Тюменской области пострадали от укусов клещей по данным на 12 августа. Из них 2 тыс. 45 - дети до 14 лет, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Также зарегистрировано 43 случая заболевания клещевым энцефалитом, 35 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Наибольшее количество присасываний клещей зафиксировали в Тюмени и Тюменском районе - 6 тыс. 594, в Тобольске и Тобольском районе - 1 тыс. 323 и Ишиме - 698. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы по ул. Комсомольская, 54а. Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Отметим, что сначала эпидсезона исследован 2 тыс. 441 клещ: в 3 % случаев обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 39,9 % случаев - возбудитель клещевого боррелиоза.