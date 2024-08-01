Более 400 подростков без водительских прав задержали тюменские автоинспекторы

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

За управление транспортом без водительского удостоверения в Тюменской области с начала года были задержаны 462 подростка.

90 из них — это ребята в возрасте 10–15 лет, остальные — подростки в возрасте 16–17 лет.

19 из них управляли транспортом в состоянии опьянения, двое отказались проходить освидетельствование на алкоголь и наркотики, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.