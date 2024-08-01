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Более 400 подростков без водительских прав задержали тюменские автоинспекторы

Общество, 20:02 12 августа 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

За управление транспортом без водительского удостоверения в Тюменской области с начала года были задержаны 462 подростка.

90 из них — это ребята в возрасте 10–15 лет, остальные — подростки в возрасте 16–17 лет.

19 из них управляли транспортом в состоянии опьянения, двое отказались проходить освидетельствование на алкоголь и наркотики, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# вождение , подростки

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