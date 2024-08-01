В Тюмени отремонтируют дом крестьянина Перемотина

| Фото: комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Ремонтные работы пройдут на объекте культурного наследия "Дом Т. О. Перемотина" (ул. Камышинская, 19) в Тюмени. Запланированы ремонт фасада, кровли здания, водостоков и ограждения.

Источник финансирования — частные средства. Завершат работы в 2025 году, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

По данным переписи 1897 года, Трифон Осипович Перемотин — из владельческих крестьян, родом из Балахнинского уезда Ярковской волости Нижегородской губернии. На момент переписи — 40 лет, женат, знает грамоту, получил домашнее образование. Род деятельности — каменщик.

Каменный дом на пересечении улиц Камышинской и Орловской Перемотин выстроил в начале XX века. В 1905 году крестьянин испрашивал у городской управы разрешение на возведение дополнительной постройки — одноэтажного деревянного амбара с каменным брандмауэром.

Согласно справочнику и адрес-календарю по Тюмени и уезду 1913 года, в доме Перемотина проживал титулярный советник Александр Алексеевич Штайер, работавший при Тюменско-Туринской партии Тобольского поземельно-устроительного отряда.

| Фото: Государственный архив Тюменской области | Фото: Государственный архив Тюменской области

В 1950–1970-х годах в здании размещалось общежитие медтехникума. Сейчас там расположен ресторан.

Из документов Тюменского окружного суда известно, что на Малом городище помимо каменного дома Трифон Перемотин владел деревянным одноэтажным домом, который приобрел на публичных торгах у енисейского мещанина Виктора Клочковского.

Влада Нерадовская