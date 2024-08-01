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Хрестоматию произведений писателей Тюменского края выпустили к 80-летию региона

Общество, 17:17 13 августа 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Тексты 146 авторов вошли в двухтомник "Тюменская область. Меридиан Победы". Подзаголовок издания — хрестоматия произведений писателей Тюменского региона. Книгу выпустили к 80-летию области.

"Эта книга — не хрестоматия в ее классическом понимании, но мы оставили это слово, потому что это хрестоматия истории, географии, этнографии нашего края, представленная художниками в самом живом смысле этого слова", — рассказал один из составителей двухтомника, председатель тюменского отделения Союза писателей России Сергей Козлов.

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Он почеркнул, что это издание — результат труда многих людей. В работе принимали участие сотрудники Тюменского госуниверситета. Книга издана Тюменской областной общественной организацией "Общество русской культуры".

По словам составителей, двухтомник делится на четыре историко-литературных периода. Открывают его стихи фронтовиков, погибших в 1944–1945 годах.

Иллюстрации к изданию создал художник Евгений Андреев.

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