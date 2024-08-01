Мотивирующие фильмы о семьях из села снимет тюменец на грант Росмолодежи

| Фото: департамент общественных связей Тюменской области | Фото: департамент общественных связей Тюменской области

Мотивирующие фильмы о семьях, проживающих на селе, снимет специалист управления по воспитательной работе и молодёжной политике аграрного университета Федор Маслов на грант Росмолодежи. На реализацию своей идеи он выиграл 550 тыс. рублей, сообщает ГАУ Северного Зауралья.

"Для создания сюжетов мы выберем семьи из Тюменской области и проведем с ними несколько дней у них дома, - делится Федор. – Мы хотим рассказать о плюсах и минусах проживания в деревне. Так, мы покажем, как селяне работают на удаленке, скажем, в качестве айтишников; многодетную семью, которой приходится обустраивать свой быт; и расскажем о династии, работающей в агропромышленном комплексе региона".

Всего на конкурс молодёжных инициатив было подано 98 заявок от участников из различных уголков страны, в финал вышло девять. Все они получат поддержку от Росмолодёжи суммарно более чем на три миллиона рублей и смогут воплотить свои идеи в жизнь.