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Тюменские семьи приглашают на соревнования по пожарной безопасности

Общество, 09:17 15 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первые в Тюменской области отраслевые семейные соревнования "Папа, мама, я - пожарная семья!" состоятся на территории туркомплекса "Сны Леса" (9 км Салаирского тракта, 11) 21 августа.

К участию приглашаются команды, состоящие из трех членов семьи: папа, мама и ребенок 10-14 лет. Им предстоит пройти маршрут по станциям, выполнить практические задания и ответить на вопросы по пожарной безопасности.

Мероприятие проводит Противопожарная служба Тюменской области совместно "Деловой Россией", Торгово-промышленной палатой Тюменской области и региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества.

Тел для справок: 8-922-483-03-84. Начало соревнований в 12 часов. Возрастное ограничение: 6+.

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# Год семьи , пожарная безопасность , соревнования

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