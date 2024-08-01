Тюменские семьи приглашают на соревнования по пожарной безопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первые в Тюменской области отраслевые семейные соревнования "Папа, мама, я - пожарная семья!" состоятся на территории туркомплекса "Сны Леса" (9 км Салаирского тракта, 11) 21 августа.

К участию приглашаются команды, состоящие из трех членов семьи: папа, мама и ребенок 10-14 лет. Им предстоит пройти маршрут по станциям, выполнить практические задания и ответить на вопросы по пожарной безопасности.

Мероприятие проводит Противопожарная служба Тюменской области совместно "Деловой Россией", Торгово-промышленной палатой Тюменской области и региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества.

Тел для справок: 8-922-483-03-84. Начало соревнований в 12 часов. Возрастное ограничение: 6+.