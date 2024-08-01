Пожар в легковом автомобиле ликвидировали огнеборцы в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в легковом автомобиле ликвидировали огнеборцы на ул. Любимой в Тюмени 13 августа, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в легковом автомобиле поступило в 16 часов. На место вызова привлекались семь сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, задействовали две единицы техники. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар, охвативший иномарку. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.

В ведомстве напоминают, что легковой автомобиль полностью выгорает за 4-6 минут. Оказавшись рядом с таким пожаром, который набрал силу, необходимо как можно быстрее покинуть место происшествия, уйти на безопасное расстояние.

"На первых секундах немаловажным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в автомобиле. К самым действенным огнетушителям, в таких случаях, относятся порошковые. Размещать это средство лучше в салоне, чтобы оно было доступным", — добавили в МЧС.

При пожаре необходимо сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного номера 101, или в единую службу спасения по телефону 112.