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Сложная операция спасла тоболяка от ампутации ноги

Общество, 15:38 14 августа 2024

Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Баллонная ангиопластика в исполнении тобольских хирургов помогла пациенту избежать ампутации ноги.

Мужчина поступил в ОБ №3 с сильной болью и онемением ноги. Томография выявила причину - перекрытие кровоснабжения тромбом размером почти 6 см. Из-за некроза пациенту грозила ампутация, но врачи приняли решение восстановить кровообращение и спасти ногу.

При участии рентгенэндоваскулярного хирурга Андрея Прохорихина была проведена сложная ангиопластическая операция. Она предполагает введение в пораженный сосуд катетера с баллоном. Под контролем рентгена врач направляет катетер к месту сужения артерии, где баллон, покрытый лекарственным препаратом, раздувается, расширяя нужный участок и восстанавливая кровоток. Вмешательство прошло успешно, конечность спасена.

По словам специалистов, причиной развития недуга стал хронический атеросклероз.

"Он возникает у пациентов с повышенным уровнем холестерина, у людей с сахарным диабетом, курильщиков с большим стажем. Первые признаки заболевания включают боль, слабость или судороги в мышцах ног при ходьбе или подъеме по лестнице, онемение, покалывание. Конечность может быть ощутимо холоднее, а ее кожа стать бледной или синеватой. В этих случаях нужно немедленно обратиться к врачу", — отметил хирург ОБ № 3 Михаил Самниашвили.

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# здравоохранение , Тобольск , хирургия

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