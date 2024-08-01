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Юргинские школьники поборются за выход в финал Всероссийского конкурса "Классная география"

Общество, 16:01 17 августа 2024

rgo.ru

Юргинская школа стала полуфиналистом Всероссийского конкурса "Классная география". Новый Всероссийский конкурс Русского географического общества "Классная география" был запущен в 2024 году.

В рамках первого этапа учителям предстояло провести интересные уроки в необычном формате на любую тему, касающуюся географии нашей страны. Всего на конкурс поступили более 180 заявок из 56 регионов России, сообщается на сайте РГО. В полуфинал прошли 50 школ.

На втором этапе конкурса уже ученикам предстоит подготовить и презентовать сверстникам, родителям и учителям интересный и необычный урок географии, используя свою фантазию и современные технологии. Второй этап продлится со 2 сентября по 13 октября. Эксперты и жюри конкурса отберут пять финалистов, наиболее интересно и творчески подошедших к проведению урока.

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# конкурс , Русское географическое общество , школьники

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