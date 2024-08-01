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Тюменских школьников приглашают поучаствовать в олимпиаде НТО Junior

Общество, 10:23 15 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники с 5 по 7 класс могут пройти предварительную регистрацию для участия в национальной технологической олимпиаде НТО Junior. Срок предварительной регистрации: до 23 августа, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Отборочный этап продлится с 16 сентября по 15 октября. Для участия нужен только выход в интернет. Каждому дается две попытки на онлайн-платформе. Финалы пройдут с 11 по 17 ноября в очном формате по всей стране. Список победителей огласят 22 ноября.

Для участия в олимпиаде необходима учетная запись "Талант".

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# олимпиада , школьники

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