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Жители Тюменской области стали более счастливыми, считает Александр Моор

Общество, 15:16 14 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области стали еще более счастливыми, считает глава региона Александр Моор. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной 80-летию области, отвечая на вопрос.

"Вы постоянно говорит про землю счастливых людей, сейчас после санкций Тюменская область остается землей счастливых людей?", — спросил главу региона подписчик информационного центра правительства Тюменской области.

"Мы стали еще более счастливыми после всех этих санкций, потому что верили в себя, будущее. Социология также показывает, что количество оптимистичных людей, которые оценивают свое состояние как счастливое, стабильно. Что позволяет людям считать себя счастливыми, на что они опираются в жизни? Три вещи. Люди счастливы, потому что есть семья, когда они и их близкие здоровы, когда у них есть дети", — сказал Александр Моор.

Он напомнил, что общество, в центре которого поставлена семья, является устойчивым и безопасным. Количество многодетных семей в регионе, по мнению губернатора, подтверждает то, что счастливых людей, которые верят в будущее, несмотря на текущие сложности, становится больше.

Инна Пахомова

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# Александр Моор , пресс-конференция

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