Проект реконструкции ДНК "Строитель" в Тюмени прошел госэкспертизу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Госэкспертизу прошел проект реконструкции Дворца национальных культур "Строитель" в Тюмени. По предварительным расчётам на эти цели потребуется почти 2 млрд рублей.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 80-летию региона, 14 августа.

"В этом году завершили разработку проектной документации, которая прошла государственную экспертизу. И в принципе готовы к началу проведения реконструкции. Стоимость почти два миллиарда рублей, но это в текущих ценах. Почему в первую очередь не берем этот объект в работу? Исходим из того, что у нас есть потребности в строительстве, реконструкции объектов культуры во всех муниципалитетах. Тюмень с этой точки зрения все-таки более насыщенная, имеет другие площадки и возможности. Сегодня творческие коллективы разъехались и работают в других учреждениях. При формировании бюджета на 2025-2027 годы будем смотреть, чтобы этот объект в реконструкцию взять", - уточнил сроки глава региона.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он также отметил, что в последние два года в регионе реализуют два крупных проекта – строительство Дома культуры селе Большое Сорокино Сорокинского района. Это достаточно крупный объект с залом на 300 посадочных мест. К концу года он уже должен открыться. Плюс начался масштабный ремонт Дома культуры в Аромашево.

"В небольших муниципалитетах - это единственные объекты, где можно проводить большие мероприятия, концерты, где могут заниматься творческие коллективы, которых достаточно много", - подчеркнул Александр Моор.

По его словам в регионе реализуют большую программу по строительству и ремонту небольших объектов культуры, оснащению детских школ искусств, библиотек.

Оксана Корнеенкова