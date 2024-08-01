В Тюменской области снимут документальный фильм об акции "Бессмертный полк"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Документальный фильм о проекте "Бессмертный полк" планируют снять в Тюменской области в следующем году.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 80-летию Тюменской области, 14 августа.

"Учитывая, что 2025 год – юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне, будет правильно снять картину про проект. Идея его реализации родилась у нашего земляка Геннадия Иванова. "Бессмертный полк" - это огромный вклад в патриотическое воспитание, потому что акция на сегодняшний день самая массовая", - пояснил губернатор.

Во время пресс-конференции Александр Моор дал соответствующее поручение о создании ленты своему заместителю Павлу Белявскому.

Напомним, что движение "Бессмертный полк" зародилось в Тюмени в 2007 году. Тогда Геннадий Иванов призвал земляков выйти в День Победы на улицы города с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны. Со временем акция переросла в масштабное патриотическое движение, в котором принимают участие не только граждане России, но и многих стран мира.

Виктория Макарова