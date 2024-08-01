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В Тюмени гидравлические испытания теплосетей завершат 25 августа

Общество, 10:56 15 августа 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Гидравлические испытания теплосетей завершатся в Тюмени 25 августа. Мероприятие является частью программы подготовки отопительной системы к осенне-зимнему периоду, сообщает администрация города.

По своим масштабам седьмой завершающий этап считается одним из самых больших, затронет несколько улиц Восточного и Калининского округов. Всего испытания на прочность и плотность тепловые сети 809 многоквартирных и 44 частных домов, 27 детских садов, 13 школ и 16 муниципальных объектов. В том числе спортивной школы "Рубин", поликлиники № 12, ОКБ № 1, консультативной поликлиники № 2, стационара МСЧ "Нефтяник", клинического госпиталя "Мать и дитя", областной клинической психиатрической больницы, родильного дома № 3, поликлиники № 5.

Полный список адресов размещена на сайте "УСТЭК".

Сообщить о повреждениях теплосетей можно сообщить круглосуточно по телефону контакт-центра +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).

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# гидравлические испытания , теплосети

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