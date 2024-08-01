Тренировки для тобольских футболистов провел тренер ЦСКА в Сочи

| Фото: компания СИБУР | Фото: компания СИБУР

Тренировки для тобольских футболистов провел тренер ЦСКА, чемпион России и многократный обладатель Кубка России Алан Дзагоев в Сочи. Для юных спортсменов это стало знаковым событием, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Когда я узнал, что приедет Алан Дзагоев, я очень удивился! Меня поразило, и я не знал, что думать, что говорить. Я думаю, все чувствовали то же самое. А сейчас мы пойдем на поле и будем играть с ним в футбол, он покажет нам мастер-класс", - поделился эмоциями участник лагеря из Тобольска Дамир Салимов:

Алан Дзогоев посоветовал тобольским футболистам не переставать мечтать и хорошо тренироваться. Это, по мнению именитого спортсмена, поможет добиться успеха.

Отметим, поездка в Сочи организована в рамках третьего сезона проекта "Формула футбола". Это совместная партнерская программа развития детско-юношеского футбола в Тобольске компании СИБУР и ПФК ЦСКА. В лагерь отправились 46 юных футболистов от восьми до 13 лет.